Lichaam van vermiste Valentin Footman (23) gevonden in Houtdok

Valentin Footman (23) zakte afgelopen vrijdag met enkele vrienden af naar Gent, waar ze zouden uitgaan in discotheek Kompass Club. Daar zou hij uiteindelijk geen voet binnenzetten, want de portiers ontzegden hem de toegang tot de club. Hij zou te dronken geweest zijn. Zijn vrienden gingen naar binnen, en Valentin wandelde alleen weg.

Dat was omstreeks 0.30 uur. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Maandag en dinsdag werden er zoekacties gehouden in de buurt van de Kompass Club en in het Houtdok. Er werd een helikopter ingezet, maar ook drie boten met een sonar, samen met twee duikteams van de Civiele Bescherming., Het resultaat was echter negatief. Woensdag was er geen zoekactie, maar werden er wel camerabeelden bekeken. Die leverden geen resultaat op, waarna er donderdag opnieuw werd gezocht. Kort na de middag werd het lichaam van Valentin gevonden, vlakbij de Matadibrug. Er werd een perimeter afgebakend en het parket stuurt nu een wetsdokter ter plaatse.