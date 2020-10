Lichaam van vermiste jogger (32) teruggevonden

GentIn Gent is het lichaam van de verdwenen 32-jarige jogger teruggevonden in de Leie ter hoogte van de Krommehamlaan in Drongen. De man was sinds donderdagavond vermist nadat hij ging joggen in en rond de Blaarmeersen. Na verschillende zoekacties met speurhonden en een helikopter werd het lichaam van de man zondagmiddag teruggevonden.