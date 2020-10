Lichaam van vermiste jogger (32) teruggevonden. “Tragisch ongeval tijdens het joggen aan de Leie”

Van draad tot onderbroek: Neri (28) ontwerpt en produceert lingerie vanuit haar atelier in de Brugse Poort

15 oktober Gentenaars waren altijd al fan van lokale producten, maar de coronacrisis heeft dat enkel maar versterkt. Bakkers en slagers zagen nog nooit zoveel volk over de vloer komen als de laatste maanden. Daarom zetten we deze week vijf lokale makers in de kijker. Vandaag is Neri De Meester met haar lingerielabel Under Thy Skin aan de beurt. “Van het eerste ontwerp tot het afgewerkte product, alles gebeurt in mijn atelier in de Brugse Poort. Voorlopig doe ik het nog allemaal alleen, wat tijd vraagt. Elk seizoen een nieuwe collectie zit er niet in.”