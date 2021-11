Lichaam van 87-jarige vrouw uit het water gehaald in centrum Gent: “Reanimatie nog opgestart, maar zonder succes”

De brandweer haalde woensdagochtend omstreeks 10.30 uur het lichaam van de 87-jarige vrouw uit het water aan de Ajuinlei nadat een visser die naar puin viste het lichaam had opgemerkt. Dat bevestigt de Gentse politie. “De vrouw had geen papieren op zak, waardoor het geen makkelijke klus was om de identiteit te achterhalen."

Het slachtoffer was nog in leven toen ze uit het water werd gehaald. “De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat lukte jammer genoeg niet.” De vrouw overleed enkele ogenblikken later. Er werd een wetsgeneesheer aangesteld en er volgde een uitwendige schouwing van het lichaam. Intussen kon het parket al laten weten dat er geen derden betrokken waren bij het overlijden. Of het gaat om een ongeval of een wanhoopsdaad wordt nog verder onderzocht. “Daar kunnen we nog geen uitspraken over doen”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. Door het incident was de Ajuinlei enkele uren afgesloten voor het verkeer.