Liberalen en socialisten keuren stadslijst goed, en trekken samen naar verkiezingen als Voor Gent

Fietser (25) in levensge­vaar na aanrijding met bus van De Lijn in centrum Gent

In de Sint-Pietersnieuwstraat is zaterdagochtend een 25-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij zwaar in aanrijding kwam met een bus van De Lijn. De man vecht voorlopig nog steeds voor zijn leven.