Lex, de Gentse hond waar zelfs Kendall Jenner voor smelt. Al 5.000 extra volgers sinds wereldster foto deelde

Stomverbaasd was ze, toen enkele van haar volgers haar meldden dat Kendall Jenner één van haar foto’s had gerepost. Valérie Mortier werkt als dierenartsassistente, maar is daarnaast bezeten door dierenfotografie. En meer specifiek: het fotograferen van haar eigen cocker spaniëls. Die hebben zelfs een eigen Instagrampagina: noa_englishcockerspaniel. “Lex, de hond waar het over gaat, woont eigenlijk niet meer bij mij", vertelt ze. “Ik heb er zelf twee, Noa en Nina. Lex is een puppy uit het eerste nestje van Noa. Het was een superschattig beestje, maar intussen is hij ook al 5 jaar oud.”