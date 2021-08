Levenswerk van imker Andre (86) vernield: “Hele kolonie honingbijen uitgestorven na vandalenstreek”

“Onze groene zorg is ons uithangbord”, vertelt directeur Geert Roggeman van Het Heiveld. Het rusthuis ligt in een groene oase in Sint-Amandsberg. Met hun groene projecten creëren de medewerkers samen met de bewoners een huiselijke thuis. Eén van hun vele projecten waren de bijenkasten van imker Andre Godderis.

Quote Vlak voor het weekend kregen we al een eerste opdoffer te verwerken. Toen vonden enkele vandalen het nodig om gele fluoverf voor onze kapel uit te storten Geert Roggeman, directeur Het Heiveld

Volledige kolonie dood

Het project begon toen Andre op een bepaalde dag op een bijenkast in de tuin van Het Heiveld stuitte. De kolonie was op sterven na dood, maar Andre was vastberaden om de kolonie te redden. Het rusthuis plaatste er nog twee extra kasten bij, Andre haalde duizenden bijen op en kon in enkele maanden het aantal bijen verdubbelen. Tot afgelopen weekend. “De bijenkast is volledig opzijgeduwd, waardoor de kolonie is gestorven. Het is me een raadsel wie tot zoiets in staat zou zijn", zucht directeur Roggeman.

Volledig scherm Aan de ingang van de kapel werd gele fluoverf uitgegoten. © DVEG

Nog vandalisme

“Vlak voor het weekend kregen we al een eerste opdoffer te verwerken. Toen vonden enkele vandalen het nodig om gele fluoverf voor onze kapel uit te storten. Momenteel houden we er een tentoonstelling met lokale tekenaars. De stadsdiensten zijn verwittigd en zullen alles proberen schoon te maken, maar ik vrees dat we nieuwe betontegels zullen moeten leggen. De verf is er niet meer uit te krijgen. Voorlopig hebben we het opgelost met een tapijt.”

Roggeman heeft voorlopig de politie nog niet ingeschakeld. “Andre zal eerst de schade komen opmeten. Zodra zijn verslag klaar is, kunnen we kijken welke stappen we kunnen ondernemen. Maar ik neem zeker contact op met de wijkagent.”