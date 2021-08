Levenswerk van imker Andre (86) vernield: “Duizenden honingbijen gestorven na vandalenstreek”

Het project in rusthuis Het Heiveld in Sint-Amandsberg begon toen Andre op een bepaalde dag op een bijenkast in de tuin van Het Heiveld stuitte. De kolonie was op sterven na dood, maar Andre was vastberaden om de bijen te redden. Het rusthuis plaatste er nog twee extra kasten bij, Andre haalde duizenden bijen op en kon in enkele maanden het aantal bijen verdubbelen. Tot afgelopen weekend. “De bijenkast is volledig opzij geduwd, waardoor de kolonie is uitgestorven. Het is me een raadsel wie tot zoiets in staat zou zijn", zucht directeur Geert Roggeman van Het Heiveld.