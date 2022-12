LEVENSVERHAAL. Henri Van de Putte, stichter van het Wit-Gele Kruis: “De verpleegsters mochten niet te mooi zijn, om mannelijke patiënten niet in verleiding te brengen”

Gent Virtual Reality-ga­me, escaper­ooms en zelfs bijlwerpen: nieuwe spelhemel geopend in centrum Gent

In een ruim keldercomplex in het hart van Gent is een nieuwe spelhemel geopend. Compleet met twee escaperooms, meer dan twintig Virtual Reality-games en zelfs bijlwerpen. “Ideaal voor een uitje met familie of vrienden, een teambuilding, een vrijgezellen, kinderfeestjes. Elke leeftijd is hier welkom: van studenten tot grootouders met hun kleinkinderen.”

29 december