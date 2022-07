Levenloos lichaam van man uit het water gehaald aan Lousbergkaai, vlak bij Gentse Feesten-pleinen

Het lichaam werd zondag omstreeks 8 uur opgemerkt door een passant. Die verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Kwam de man terug van een avondje op de Gentse Feesten en belandde per ongeluk hij in het water, of lag het lichaam al langer in de Leie? Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.