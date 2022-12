Levenloos lichaam aangetroffen in Blaarmeersen: politie sluit deel van recreatiegebied af

GENT Huurders in de clinch met WoninGent over extra kosten: “Pure intimida­tie, ze weten drommels goed dat we die afrekening betwisten”

Bewoners van Residentie Botermarktpoort in Ledeberg zitten opnieuw in de knoop met WoninGent over extra huurkosten die de sociale huisvestingsmaatschappij hen aanrekent. “Ze telefoneren en manen ons aan om te betalen, terwijl ze maar al te goed weten dat we vragen hebben over de kosten”, klinkt het bij een bewoner. “Als achteraf blijkt dat sommige kosten onterecht zijn aangerekend, dan betalen we die terug. Maar je betaalt best stipt de rekening”, antwoordt WoninGent.

