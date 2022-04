Leven in de kerk: Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat zet zich klaar voor gebruik

El-Bazioui gaf verduidelijking. “De beheerder, vzw Ocup, is zijn opdracht gestart op 1 januari 2022 en dit voor een periode van 6 jaar. Dit alles is een samenwerking tussen heel wat stadsdiensten met deze partner”, klonk het. “Ocup heeft als opdracht een lokaal gemeenschapsgevoel te bouwen en daarna in te zetten op het invullen door deze groep van de kerk. In een eerste fase, tot aan de ingebruikname van de crypte zal de focus liggen op het voorbereiden en organiseren van het beheer. Vervolgens zal cup bepaalde activiteiten op aanvraag laten doorgaan in het kerkschip. Hiermee zullen ze experimenteren en kleine werken uit voeren in het kerkschip in functie van het beschermen en tentoonstellen van bepaalde cultuurgoederen die in de kerk aanwezig zijn of door de buurt worden binnengebracht”.