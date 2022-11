Leuven, Mechelen en Gent halen doelstellingen autodelen en vallen in de prijzen

GENT Is stad Gent plots 17,5 miljoen euro armer? Verkoop OCMW-grond aan Fernand Huts is onwettig

De verkoop van landbouwgrond van de stad Gent aan ondernemer Fernand Huts is onwettig. Dat besliste het hof van beroep dinsdag. Mogelijk ziet de stad 17,5 miljoen euro aan haar neus voorbijgaan. Huts kocht in 2016 zo’n tachtig percelen in Zeeuws-Vlaanderen over van het Gentse OCMW, maar die verkoop was discriminerend en de prijs te laag. Een overwinning voor het Belgisch landbouwerskoppel dat de kat de bel aanbond.

