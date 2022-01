Leuke beelden opgedoken van spelende vossenjongen in Oostakker: “Soms hoorde ik ze zelfs snurken”

Een vos spotten in Gent is niet uitzonderlijk, maar vossenjongen gadeslaan van nog geen meter afstand is dat wel. Daarom zijn de beelden van Gentenaar Martin zo bijzonder. Hij merkte in mei 2021 op dat er een vossenfamilie in een opgedroogde gracht in Oostakker verbleef, en kwam niet veel later opgetogen terug met zijn camera.