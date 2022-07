Les Gilles van Strépy op stap in Gent. “Mooi eerbetoon op nationale feestdag”

Gent VOOR U GETEST: 19 eetkramen op de Gentse Feesten: “De ve­gan-ha­ters gaan het niet geloven, maar de kebab smaakt écht als kebab”

Moord en brand werd er geschreeuwd toen Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) aankondigde dat de helft van de eetkramen op de Gentse Feesten vegetarisch of vegan eten moest aanbieden. Halfweg de Feesten blijkt: dat is helemaal geen issue. Aanbod genoeg, keuze te over, en nergens overdreven lange wachtrijen. Verwacht geen driesterrenkwaliteit in de kramen, maar slecht is het ook niet. Wij deden de test.

20 juli