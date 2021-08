Leraar Latijn (54) Sint-Pietersinstituut geschorst na ongepast gedrag tegenover leerlingen: “Hij hield ervan om zijn leerstof te seksualiseren”

Ofwel hield je van hem, ofwel had je een afkeer van hem. De leerkracht Latijn die sinds eind mei geschorst is op het Sint-Pietersinstituut in de Koning Albertlaan, hield er al jaren een eigenzinnige manier van lesgeven op na. Dat bevestigen leerlingen, oud-leerlingen en een ex-collega. “Het is een man die redelijk vol is van zichzelf en zich gedroeg alsof hij de waarheid in pacht had”, laat een ouder weten. “Hij hield ervan om zijn leerstof te seksualiseren. Dat viel bij enkelingen in de smaak, maar bij velen ook niet.”