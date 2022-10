Lelijke betonblokken aan de Reep gaan weg. “Vervangen door bloembakken of paaltjes”

Carl Dedecker (Open Vld) sprak mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) aan op de lelijke blokken. Die verklaarde: “De blokken zijn een verkeersmaatregel om gemotoriseerd verkeer te verhinderen.” Hij voegde er meteen aan toe: “Deze betonblokken staan hier tijdelijk. Ze kunnen inderdaad beter vervangen worden conform het straatmeubilair dat voor de stad is bepaald. Dit kan door paaltjes of door bloembakken waarvoor een standaarduitvoering is voorzien, zoals die in de Kwaadham. Voor de plaatsing van bloembakken werken we samen met de Groendienst en wordt het beheer bij voorkeur samen met de buurtbewoners opgenomen. Zij geven dan bijvoorbeeld de planten water. We gaan bekijken of de plaatsing en het beheer van bloembakken op deze locatie mogelijk is, of paaltjes een beter alternatief zijn.”