Leider (25) van bende die cocaïne dealde in Vlaanderen riskeert zeven jaar cel: “Had een personal shopper die Rolex-horloges voor hem kocht”

Gent Eerste kraan verschijnt in verlaten Bernadette­wijk: nieuwe huizen klaar tegen midden 2029

Het is wat slalommen tussen het gebroken glas, maar voor deze twee wielrenners is een ritje naar de Bernadettewijk steeds de moeite waard. In de wijk in Sint-Amandsberg gaan 190 sociale woningen tegen de grond. De eerste kraan is inmiddels gearriveerd.

15:20