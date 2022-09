Leerlingen Sint-Lievenscollege schrijven eigen schoollied en daar hoort een professionele videoclip bij!

Met 300 tegelijk kijken ze naar de drone die over hen heen vliegt, terwijl ze samen dansen: de leerlingen van vrije basisschool Sint-Lievenscollege Wereldwijs, de vroegere Keizer Karelschool. Het sluitstuk van een jaar hard werken, maar de leerlingen zijn er erg trots op.

Wereldwijs

Vorig jaar al ging meester Lukas Maes van het eerste studiejaar aan de slag met de nieuwe waarden die de nieuwe schoolnaam moest uitstralen. “Ze gewoon van buiten leren heeft geen zin, maar ‘geprikkeld’ is één van de waarden en dus willen we hun creativiteit stimuleren”, zegt de leerkracht. Gelukkig hebben de leerlingen een pak getalenteerde leerkrachten voor de klas, meester Maes is namelijk zelf muzikant in zijn vrije tijd en hij kon dus al snel een nummer componeren, samen met de leerlingen natuurlijk. Al snel was het idee voor een volledige videoclip geboren.

Volledig scherm Videoclip op het Sint-Lievenscollege Wereldwijs © svwg

Zo ging het ook met de choreografie. Juf Eline Van Daele van het vijfde studiejaar doet in haar vrije tijd al eens een dansje op tiktok en samen met haar vijfdes vond ze tijdens één lesuur een volledige choreografie uit. “Ze moesten zoeken naar iets dat zowel de peutertjes als de zesdes leuk vinden en kunnen doen. Ook andere leerlingen hadden een paar leuke bewegingen in gedachten, het is dus echt een school-team-sport”, lacht ze.

De leerlingen zelf hebben ook flink wat in de pap te brokken. Een twintigtal leerlingen zongen het schoollied in, meester Lukas mixte de tape thuis af en leerling Josse uit het zesde studiejaar speelde zelf de gitaarstukken in. “Ik speel al vier jaar gitaar, de familie van mijn mama is nogal muzikaal”, zegt hij daarover. Hij kijkt op naar bands als The War On Drugs en Pearl Jam, op het nummer van meester Lukas moest hij dus niet al te lang oefenen. “Maar ook als je het al kan, moet je het toch regelmatig spelen”, zegt hij.

Volledig scherm Josse (11) uit het zesde leerjaar, speelt gitaar op de opname van het schoollied, al heeft hij normaal een elektrisch exemplaar in zijn handen © svwg

En dan is het tijd voor de opnames. Met de hulp van professionele videograaf Frederik Van Melle worden de kinderen op de gevoelige plaat vastgelegd. Het enthousiasme wint het van de verlegenheid. “We hebben geen seconde getwijfeld”, zegt directrice Tine Janssen. “Creativiteit vinden we heel belangrijk, en talent stimuleren. Of je nu goed bent in wiskunde of muziek, dansen of tekenen, goede ideeën willen we altijd stimuleren, ook als ze van de leerkrachten komen”. Nog even afwachten en de clip is klaar, maar de waarden, die hebben de leerlingen alvast mee. Tenminste: “Ik had 15 op 15 op de toets over het schoollied”, als we de leerlingen mogen geloven.

