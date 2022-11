Leerlingen op zoek naar verhalen van gesneuvelde soldaten die op Campo Santo liggen. “Belangrijk stuk uit onze geschiedenis”

Het is zeker niet de eerste keer dat het Sint-Janscollege de weg oversteekt om zich in te zetten op één van de mooiste begraafplaatsen van Gent. Zo organiseerden leerlingen al nocturnes op de begraafplaats, en namen ze deel aan de televisiewedstrijd ‘Monumentenstrijd’. Dit keer gaat alle aandacht naar de soldaten die op het kerkhof begraven liggen, een idee van Britt Eriksson (17). “Ik kom regelmatig op het kerkhof, omdat mijn opa er begraven ligt", vertelt ze, “en het viel mij op dat sommige graven van gesneuvelden er wat verwaarloosd bij liggen. Terwijl die mensen hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Ik begon mij af te vragen wie de mens achter de namen op die graven was. Zo is dit project gestart.” Samen met enkele vriendinnen en leerkracht Peter Parmentier zijn de tieners nu op zoek naar anekdotes over de gesneuvelde soldaten uit de eerste en tweede wereldoorlog. “Hun naam en geboortedatum hebben we, via het internet kwamen we wel al een en ander te weten. De verhalen die we hebben, drukken we af en zetten we bij hun graf, om hen zo weer een beetje tot leven te wekken. We hebben er al een tiental. Passanten kunnen zo een korte levensschets lezen. Nu hopen we via familie, vrienden, nazaten en kennissen nog meer verhalen te horen te krijgen. Wij zien het als een eerbetoon, en hopen dat we ooit uit hun plots beëindigde levens lessen kunnen trekken.”