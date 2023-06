Leerlingen basisschool Henri D’Haese boksen zélf ‘Grote Boze Musical’ in elkaar

“Ik kan óók niet tegen storend gedrag in cinemazaal”: regisseur Jan Verheyen nodigt meisje (16) uit op première van nieuwe film, nadat ze in elkaar geslagen werd in Kinepolis

Een 16-jarig meisje uit Gent werd in september van vorig jaar aan de Kinepolis in Gent in elkaar geslagen door een groepje jongeren. Dat gebeurde nadat ze hen had aangesproken over hun ongepaste gedrag. De bende liep rond, maakte lawaai en stoorde de bezoekers. Het verhaal kwam ook regisseur Jan Verheyen ter ore, die het dapper meisje uitnodigde op de première van zijn film ‘Het geheugenspel’. “Het was een enorm fijne dag.”