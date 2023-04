Leerkracht krijgt klappen van twee mannen nadat hij leerling uit klas zet: “Heb niet het gevoel dat leraren hier veilig kunnen werken”

OBSTACLE COURSE RACING Jarne Nevens (Invictus Obstacle Gym) haalt Belgische kampioenen Thibault Debussche­re en Lisa Segers naar Aalst: “Goede training voor het EK en WK”

Zondag staat in Aalst de vierde manche van de OCR-League op het programma. Jarne Nevens van de organiserende club Invictus Obstacle Gym slaagde er in om de Belgische kampioenen Thibault Debussere en Lisa Segers naar Erembodegem te halen. “We hebben heel wat nieuwe technische obstakels en dat sprak hen aan om naar hier te komen. Voor hen is het een goede training voor het EK en WK.”