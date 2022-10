Leefschool De Oogappel blaast 25 kaarsjes uit: "Hier mocht ik helemaal mezelf zijn, dus stuur ik mijn zoontje ook”

GENTAl 25 jaar doet GO!-school De Oogappel haar best om geen school te zijn. Geen gewone school tenminste, maar eerder een huiskamer. De pioniers van toen en de pupillen van nu zetten feestelijk de volgende kwarteeuw in, en de volgende generatie staat ook al klaar. “Warmte is hier zo belangrijk.”

Een kind valt halverwege ons gesprek in de armen van directrice Karolien Nijs (“gewoon Karolien”). Ze krijgt een dikke knuffel. “Ging het goed in de turnles? Ik ben zo trots dat je dat gedaan hebt!”. Niet haar eigen dochter, maar wel een toonvoorbeeld van wat ze in GO! De Oogappel al 25 jaar doen: kinderen klaarmaken voor de wereld in een school die ook een huiskamer moet zijn. Op vrijdag wordt er in De Centrale uitgebreid gefeest, maar als wij langs gaan, is het op een doordeweekse schooldag. Voor zover dat bestaat in De Oogappel.

De appel en de boom

Owen Perry Weston, vandaag vooral te vinden op het podium als bassist van onder andere Coely, was er ruim twintig jaar geleden ook al bij. “Mijn beste herinneringen zijn er van kattenkwaad, vrees ik”, lacht hij samen met zijn toenmalige schoolhoofd Hilde. “Al hebben we ook emmers vol projecten gedaan. Rivierklassen, bosklassen: vaak de wijde wereld in. Maar ik mocht hier vooral mezelf zijn, er was veel ruimte voor eigen werk”. Owens zoontje Oscar komt in mei dan ook naar het kleuterschooltje. “Het voelde gewoon goed. Ik zie veel van mezelf in mijn zoontje. Dat hij hier zichzelf zal kunnen ontplooien, dat vind ik belangrijk”. Tja, de oogappel valt niet ver van de boom. Dat ze een beetje tegen de stroom in gaan, is ook deel van het DNA van de school. “We willen ingaan tegen het polariserende van deze wereld. Warmte is zo belangrijk”, zegt Karolien.

Quote De drempel tussen school en thuis mag niet te groot zijn Oud-schoolhoofd Hilde

Maar wat is nu de magische formule achter de Leefschool? “Oorspronkelijk zette pedagoog Carl Medaer, die vrijdag ook naar ons feestje komt, de lijnen uit. Een kind moet kunnen groeien vanuit veiligheid en geborgenheid. De drempel tussen school en thuis mag niet te groot zijn”, legt Hilde uit. Zij timmerde samen met Medaer aan de eerste Leefschool in Gent, de Buurt. “Het was een werk van velen, ouders en leerkrachten en de gemeenschap. Je kon er koffie komen drinken, en dat deed men ook. Toen men voor De Oogappel een schoolhoofd zocht, heb ik lang getwijfeld”. Met weinig middelen, veel zweet en goede wil en een goede zin voor tegendraadsheid krijgt de school een nieuw gezicht. “We werden snel populair. Oorspronkelijk zat je hier echt in een zetel, aan een keukentafel enzovoort. Dat is er nu wel een beetje uit, maar we hebben nooit dogmatisch willen zijn”. Het blijft nog steeds een kleine school. “Bewust. Die band met de kinderen en ouders willen we houden”. Ouders lopen hier in theorie gewoon binnen. “Maar de kinderen moeten het zelf leren doen. Dat willen ze ook.”

Volledig scherm Ja, dit is een echt klaslokaal. Ex-directrice HIlde en huidige schoolhoofd Karolien halen even samen herinneringen op © svwg

Het is een bitterzoete dag voor Hilde, want het is de eerste keer sinds ze op pensioen vertrok tijdens de coronaperiode, dat ze terugkeert naar ‘haar’ oogappels. Intussen is Karolien verantwoordelijk voor de 240 leerlingen en kleuters aan de Bisschopskaai. Samen met Hilde en zorgcoördinator Mimi (ook al 25 jaar aan de slag) gaat ze door foto’s van een kwarteeuw geleden. Ze vinden er prompt eentje van Owen. “Ha! Dat is nog met Fons”, glundert hij. “Die doet nu musical. We hadden ook veel slimme bollen in mijn klas, maar er zijn er veel in de culturele sector beland”.

Volledig scherm Vlnr: huidig schoolhoofd Karolien, voormalig schoolhoofd Hilde en zorgcoördinator Mimi. © svwg

Hoofd, hart en handen. Dat dragen ze al 25 jaar hoog in het vaandel bij De Oogappel. “Kinderen moet je als een totaliteit zien”, zegt Karolien. “Creativiteit zorgt voor meer cognitieve vaardigheden, maar ook je handen gebruiken is cruciaal”. Maar dat blijft theorie. Het beste voorbeeld wordt gebracht door Patricya (11), een zesdejaarsleerlinge.

Volledig scherm Leerlinge Patricya in GO! De Oogappel © svwg

Ze legt met een lach van oor tot oor uit hoe ze in ‘eigen werktijd’, een cruciaal punt van de leefscholen, teksten bekijkt en schrijft. Hoe ze met een klein groepje op een creatieve manier aan hun klasgenoten tonen wat ze geleerd hebben. “Later wil ik wel schrijven, of misschien een eigen zaak oprichten. We hebben veel geleerd over marketing”. Dat moet ze me toch even tonen. Ze neemt me mee naar haar klaslokaal. In de knusse ruimte gevuld met boeken en spelletjes staat een projectstapel. Naomi Klein, Marketing voor Dummies en ook een stevige dosis kritisch kijken naar reclame. Aan deze leeslijst kunnen bachelorstudenten een puntje zuigen. “We hebben er stukjes uit gelezen en daar doen we wat mee”. Op de achtergrond klinkt intussen het geluid van de bas, repetitie voor het feestje op vrijdag. 't Is duidelijk, Patricya en haar klas kunnen de komende 25 jaar nog alle kanten op.

Volledig scherm De Kring: het startmoment van elke dag in De Oogappel. © svwg

