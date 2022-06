‘Le Mur’ in 't nieuw, zijgevel BarBroos krijgt zomerse tinten

Gent Vijftig jaar oude traditie komt weer tot leven: tweehon­derd zwijntjes worden uit kerktoren van Zwijnaarde gegooid

Wie zondagnamiddag naar het dorp van Zwijnaarde afzakte had maar één missie: zoveel mogelijk zwijntjes proberen vangen. Een zwijntjesnar gooit elk jaar tweehonderd varkentjes uit een klein raampje in de kerktoren, en dat levert – hoe kan het ook anders – heel wat getrek en geduw op. Want aan de beestjes zijn mooie prijzen verbonden.

5 juni