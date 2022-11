Laurence (31) lanceert webshop voor honden (en hun baasjes): “Van leibanden tot verzorgingsproducten”

GENT Kompass Klub krijgt geen permanente vergunning op Vynckiersi­te, stad en technotem­pel op zoek naar nieuwe locatie

De Gentse nachtclub Kompass Klub kan nog even op de Vynckier-site blijven als pop-up, maar in de zomer start Revive er met verbouwingen. Eigenaar Jens Grieten was al langer voorstander van een permanente locatie op de Vynckiersite, maar die vergunning is geweigerd.

14 november