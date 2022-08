Laura ‘Madam Bakster’ Verhulst (29) wil kindje van haar overleden echtgenoot: “We hebben samen nog een naam gekozen”

GENT/LEDEBERG Barbecue zet terras in lichter­laaie in Ledeberg

In Ledeberg is op zaterdagavond in de Frans De Coninckstraat een terrasbrand uitgebroken. De straat is afgesloten. Oorzaak was een barbecue die foutliep, waardoor het houten terras vlam vatte. Niemand raakte gewond.

