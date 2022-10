Lange tijd verloren gewaand, maar nu gratis te zien in Sint-Michielskerk: is dit echt een stukje van Jezus’ kroon?

volleybal liga a vrouwen Kapitein Laure Flament: “We willen vooral tonen wat VDK Gent echt is, wie we in werkelijk­heid zijn”

Het wordt een hectische periode voor de volleybalsters van VDK Gent. De intense week begon vorige zaterdag met een eerste competitiematch op het veld van VHL Leuven. Woensdag staat in Boedapest de terugwedstrijd van de Champions League op het programma. Met de behoorlijk lange trip, heen en terug, naar Hongarije. Zaterdag moet het Gentse team de beker van België tegen Amigos Zoersel afwerken en zondag is er de supercup tegen VC Oudegem. “Let the games begin.”

24 oktober