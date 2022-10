Lang aanschuiven om Gent binnen te rijden doordat afrit fly-over afgesloten is

Gent Christo meets Mondriaan: bouwwerken aan de Reep leveren verrassen­de beelden op

Of Domus Team de mosterd ging halen bij Piet Mondriaan is maar de vraag. Het bouwbedrijf uit Evergem pakte het voormalige gouverneurswoning aan de Reep helemaal in. En terwijl de gevel wordt gerestaureerd, mag Gent zich vergapen aan een bijzonder kleurenpalet.

29 september