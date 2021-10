Landbouwer verliest aardappeloogst op R4: “Wegdek is spekglad over ruim twee kilometer”

Mechelen/Duffel/Gent Naomi wil haar duurzame kinderver­ha­len wereldwijd in de klas: “Kinderen laten uitgroeien tot echte wereldver­be­te­raars”

6 oktober “Onze boekjes in elke klas in heel de wereld. Dat is het ultieme doel.” Naomi Queeckers (26) uit Mechelen toonde zich deze week niet een beetje ambities bij de druk van ‘Een dak voor slak’, een eerste boekje van zeventien met duurzame kinderverhalen over de SDG’s van de Verenigde Naties (VN). De illustraties komen van de Gentse illustratrice Kaatje Marynissen (27). “We willen kinderen laten uitgroeien tot echte wereldverbeteraars”, zeggen ze.