Lalemant Transport & Shipping verhuist na eeuw naar nieuw kantoor

GentNa meer dan 100 jaar gevestigd te zijn aan de Oude Dokken in Gent heeft logistiek dienstverlener Lalemant zijn intrek genomen in een nieuw kantoor aan de Ottergemsesteenweg. Lalemant Trucking breidt bovendien uit met een kantoor in Noord-Italië.

Opgericht in 1885 is Lalemant één van de oudste nog actieve transportbedrijven op het Europese vasteland. Lalemant legt zich als one stop-shop toe op chartering van zeeschepen, barging, agency, forwarding en trucking. Na het heengaan van Bob Lalemant in 2006 als laatste telg is het bedrijf in handen van zijn toenmalige rechterhand en CEO Wilfried Reynaert. Sinds 1919 had Lalemant zijn thuisbasis aan de Doornzelestraat nabij de Oude Dokken, maar begin november ruilde het bedrijf die locatie voor een nieuw kantoor aan de Ottergemsesteenweg, vlakbij de E17 en het UZ Gent.

Woonbuurt

“De Oude Dokken zijn volop in ontwikkeling als residentiële woonbuurt. Daardoor werd het steeds minder evident werd om op die plek kantoor te houden. Bovendien heeft de nieuwe locatie langs de Ottergemsesteenweg aan de rand van Gent en vlakbij de snelweg een betere bereikbaarheid.”, verduidelijken Dag De Bondt en Pierre Thielemans, respectievelijk chartering manager en managing director Lalemant Trucking bij de Gentse logistieke dienstverlener. “Ook energiezuinigheid heeft gespeeld in de beslissing. De ecologische voetafdruk ligt hier heel wat lager. Zo wordt het nieuwe kantoorgebouw in de nabije toekomst uitgerust met zonnepanelen.”

Volledig scherm Het nieuwe kantoor van Lalemant aan de Ottergemsesteenweg. © Yannick De Spiegeleir

Turijn

De wegtransportdivisie van Lalemant opent begin volgend jaar bovendien een nieuwe vestiging in het Noord-Italiaanse Turijn nadat Lalemant Trucking eerder al kantoren in gebruik nam in Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland en UK. “We bewezen eerder al dat in landen waar we een eigen kantoor hebben, we heel wat potentieel kunnen uitbouwen. Dat geldt ook voor Italië”, zegt Thielemans. “Via Lyon, het sterkste kantoor in ons buitenlands netwerk, begaven we ons al op de Italiaanse markt, de opening van een kantoor in Turijn moet dat verhaal bestendigen. Lokale mensen staan dichter bij de lokale klanten en kunnen met hun kennis van die markt sneller inspelen op de specifieke noden en mogelijkheden .”

