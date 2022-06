Lagere schoolkinderen kuisen Gentbrugse Meersen op: “We zien hier vaak vuil liggen”

Veel scholen trekken de Gentbrugse Meersen in om te leren over de natuur, maar het derde tot zesde leerjaar van ’t Groen Drieske ging nog een stap verder. Gewapend met een geel hesje, een vuilzak en een prikker trokken ze het natuurgebied in om zoveel mogelijk zwerfvuil te rapen. “Dit in het kader van een groter project rond afval waar we al sinds mei mee bezig zijn. De leerlingen kwamen zelf op het idee om een opruimactie te organiseren. Zo hebben ze ook zelf contact opgenomen met de stad voor materiaal”, aldus meester Andy. “We komen hier vaak, en we zien vaak vuil liggen”, vulden Lotte, Ana en Aline aan. “Daar wilden we wat aan doen.”