Laatste finalisten ‘Gents Slampioenschap’ bekend

Gent Onderzoek gestart na zware brand op Arsenaalsi­te in Gentbrugge: “Brandweer bluste er al meerdere brandjes”

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de hevige brand van zondagavond in een oude, leegstaande loods van de NMBS op de Arsenaalsite in Gentbrugge. Er werd een branddeskundige aangesteld die de oorzaak van de brand moet achterhalen.

14 maart