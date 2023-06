Laatste donkere nacht in Gent: straatverlichting gaat niet meer uit ‘s nachts

Matteo wordt het nieuwe gezicht van de populaire Bakkerij Klaas: “Hij leerde zelfs al sterren­chefs met zuurdesem bakken”

Goed nieuws voor de fans: Bakker Klaas blijft bestaan. In februari lieten de bezielers van de ambachtelijke, biologische bakkerij in Mariakerke weten dat ze een overnemer zochten, en die is nu gevonden. Dat het niet de eerste de beste is, zijn we nu al zeker. Matteo Van Dijl stond al aan de zijde van gerenommeerde chefs. Ook in de brood- & koffiebar in de Baudelostraat in het centrum zal je zijn creaties kunnen ontdekken.