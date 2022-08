Laatste dagen in het Patershol voor bekend Italiaans restaurant: “Volgende locatie met een beetje meer comfort”

GENTIn Bocca ‘Lupo, het Italiaanse restaurant van Bastiaan en Pauline in de Corduwanierstraat, heeft er zijn laatste dag in het Patershol op zitten. Niet getreurd, de nieuwe locatie op een steenworp van het Patershol opent binnen enkele maanden de deuren.

Na 15 jaar in de potten roeren op de huidige locatie in het Patershol, krijgt In Bocca ‘Lupo een nieuwe thuis aan de Poel. “Het was een kans die we niet konden laten liggen”, klinkt het bij Bastiaan. Eerder zat Cavatappi in het pand, waar de familie van de chef een Italiaanse wijnhandel uitbaatte.

Vers, vers, vers

In Bocca ‘Lupo is niet voor niets één van de bekendere adresjes in het Patershol. Bastiaan maakt zijn eigen pasta, elke dag opnieuw vers. “Ik heb geen favoriete soort of gerecht, dat maakt het leuk voor mij om ook elke week een ander menu op tafel te zetten en dat houdt het spannend voor de klanten”. Respect voor seizoen, traditie en product staan centraal. Hij werkt steeds met zo lokaal mogelijk en verse seizoensproducten. Al wordt er natuurlijk ook best wat geïmporteerd uit Italië. Geen pizza op het menu, en die formule slaat keihard aan.

Volledig scherm In Bocca Lupo in het Patershol © Wannes Nimmegeers

“De meeste klanten zijn geen toeristen, maar mensen die hier regelmatig komen, wat voor een huiselijke sfeer zorgt. We weten dat het een grote stap is maar hopen dat onze klanten ook een kijkje komen nemen op onze nieuwe locatie. We willen hen bij deze ook vooral bedanken voor de mooie jaren in de Corduwaniersstraat”, klinkt het.

Sfeer en comfort

Vanaf de lente volgend jaar kan je dus terecht op Poel 10, waar Cavatappi onlangs de deuren sloot. “We hebben wel nog een pak werk, dus helaas betekent dat ook even wachten tot we opnieuw kunnen openen”, zegt Bastiaan. Al moeten de vaste klanten niet al te bang zijn. “De nieuwe locatie zal anders zijn, maar aan de formule en het hart van het restaurant raken we niet. We blijven voor die huiselijke sfeer en goede keuken gaan, er zal gewoon wat meer comfort zijn voor de klanten”. Aftellen maar!

In Bocca ‘Lupo, vanaf het voorjaar te vinden op Poel 10.

Wie de projecten van In Bocca ‘Lupo op de voet wil volgen, kan terecht op sociale media. Wie een suggestie heeft voor een pop-up-locatie, kan die daar ook kwijt.

Cavatappi - Victor Braeckmanlaan 136

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.