Kunstwerken Korenmarkt vanmorgen al ‘ontstickerd’. “We bekijken nog wat we met de lijmresten moeten doen”

Het vreemd zicht was het wel, de HD400 - zoals de Poutrel officieel heet - en de Broche vol stickers. Op internet waren er enkel lovende commentaren. Van ‘eindelijk fleurig’ of ‘ze hebben dan toch nut’, de Gentenaars hebben de dure kunstwerken nog steeds niet in hun hart gesloten. Toch liet de stad de stickers onmiddellijk verwijderen. “Vrijdagochtend zijn onze mensen met een stoommachine aan de slag gegaan om de stickers weg te halen", zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Ze hingen tot 3 meter hoog. Ze zijn allemaal weg, maar er blijven wel nog lijmresten over. We bekijken hoe we die kunnen weghalen zonder het oppervlak van de kunstwerken te beschadigen.” De politie kan GAS-boetes uitschrijven voor het kleven van stickers, want dat wordt over dezelfde kan geschoren als het aanbrengen van graffiti. Alleen zullen dan wel eerst de daders geïdentificeerd moeten worden.