Kunstwerk waakt dan toch over CLT-site, nadat eerste sokkel gestolen werd. “Weldoeners schonken ons een nieuwe sokkel na oproep in de krant”

Ze zaten in zak en as, de mensen van CLT Gent, toen half september bleek dat de sokkel van de installatie gestolen werd. “Een constructie van 800 kilo, we begrijpen niet hoe dat mogelijk is", zei Dieter Lapauw toen. Een oproep in de krant leidde niet tot het terugvinden van de sokkel. Er gebeurde wel iets anders. “Lasser Guy Verhaege van 1312-metalconstructions uit Merendree meldde zich spontaan aan om de sokkel gratis opnieuw te maken”, glundert Lapauw. “En Metaalbouw Dugardein - De Sutter schonk CLT Gent voldoende staal om dat ook effectief te doen. Heel warme gebaren, waar we oprecht gelukkig van werden." En zo komt het dat het werk van het kunstenaarsduo Robbert&Frank Frank&Robbert nu toch nog als een engelbewaarder kan waken over de CLT-site, waar halfweg 2024 34 gezinnen die het financieel zwaar hebben, tòch een eigen woning kunnen kopen. De grond blijft het bezit van CLT, enkel de woningen zelf worden verkocht. “Ga weg, leed van de wereld” kan zo een stukje waarheid worden. “De kunstinstallatie van Robbert&Frank Frank & Robbert verspreidt steeds dezelfde boodschap van vrede op verschillende locaties wereldwijd. Telkens wanneer iemand het bericht leest, of het zelfs maar denkt, wordt er een trilling het universum ingestuurd. Het is een absurde maar oprechte poging om via kunst verandering te brengen.”