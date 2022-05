Kunststudenten zetten Campo Victoria (eindelijk) weer op z'n kop: Mayday Mayday gaat opnieuw door

voetbal Eindronden in provinci­aal voetbal geloot: in tweede provincia­le nog drie extra stijgers nodig

In het bondsgebouw van de afdeling Oost-Vlaanderen van Voetbal Vlaanderen werden maandagavond de eindronden voor extra stijgers en bijkomende dalers geloot. Voor de laatste keer, want de kantoren verhuizen naar Strombeek en wellicht later naar Tubeke. Hieronder het resultaat van die loting.

