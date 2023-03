Kunsthumaniora Sint-Lucas schakelt weer even over op afstandsonderwijs door staking en corona: “Uren onderweg naar school, dat is niet nodig”

Een korte terugkeer naar de pandemie of een creatieve oplossing? Op Kunsthumaniora Sint-Lucas schakelen de leerlingen twee dagen lang over op hybride onderwijs. De theorielessen gaan digitaal door, ateliers hybride. “We hebben voldoende leerkrachten, maar naast griep- en coronagolf kampen we vrijdag ook met een staking”, zegt directeur Karen Verhamme. “Dit leek ons constructiever.”

Kunsthumaniora Sint-Lucas heeft op een gewone schooldag 720 leerlingen in de klassen en de ateliers. Op woensdag besliste de directie om twee dagen over te schakelen op afstandsonderwijs en communiceerde dat ook naar leerlingen en ouders. De theorielessen worden online gegeven, alle kinderen beschikken over een laptop. Wie een atelierles heeft, kan die zowel op school als thuis meevolgen. Opvallend, net nu de pandemie ver in de achteruitkijkspiegel lijkt te zitten, maar helaas nodig. Komt nog bij dat op Sint-Lucas de leerlingen een specialisatie in Beeldende Kunsten hebben. Dat los je dus niet zomaar op.

Vliegende leerkrachten

“Niemand wil deze beslissing nemen, maar het is een samenloop van omstandigheden”, zegt directeur Karen Verhamme. “Het is voor ons belangrijk dat we kwalitatief onderwijs bieden. Momenteel kampen we onder de leerkrachten met een griepopstoot en een coronacluster. Tegelijk zijn er ook leerplancommissies, waardoor andere leerkrachten ook uitvallen. Dat kunnen we eigenlijk opvangen: we werken al jaren met het systeem van vliegende leerkrachten. Zij zijn overal inzetbaar om een les over te nemen. Toen kwam het bericht van de staking op vrijdag en kregen we zowel van leerlingen, ouders als leerkrachten de vraag om naar oplossingen te zoeken”.

Geen onlogische beslissing dus. Sint-Lucas is een school die veel leerlingen van buiten de stad aantrekt, waardoor die op een normale ochtend al een heel eind pendelen. Voeg daar een staking aan toe en de bijbehorende onzekerheid en je hebt een recept voor halflege klassen. “Dat geldt uiteraard ook voor leerkrachten en we willen niet dat leerlingen of personeel urenlang in de file staan, om vervolgens toch met enkele uren studie geconfronteerd te worden”, legt Verhamme uit.

Welkom op school

Het is niet de bedoeling dat leerlingen nu twee dagen op hun lauweren rusten, benadrukt de school. “Net omdat we nu naar hybride onderwijs schakelen, kunnen we echt lesgeven. Het vraagt een serieuze inspanning van de leerkrachten, en aanwezigheid is wel degelijk verplicht voor de leerlingen. Voor wie een atelier heeft, willen we toch de mogelijkheid bieden om op school te werken. Wie thuis niet rustig kan werken is trouwens ook welkom”, klinkt het. “Er is dus opvang voorzien en de lessen gaan door. We hebben ook enkele cursussen opgesteld voor leerkrachten die nog geen ervaring hebben met online lesgeven. Gelukkig zijn we dus goed voorbereid op dit soort scenario. Maandag gaat de school weer normaal door”, sluit Verhamme af.

Op 18 maart kan je trouwens een kijkje gaan nemen op Sint-Lucas. Dan organiseert de kunsthumaniora een open dag. Meer info op www.lucasgent.be

