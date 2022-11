Kuipke al bijna uitverkocht voor 100ste verjaardag van de Zesdaagse: “Nog een laatste keer massaal Iljooooo scanderen”

Gent“Na twee jaar corona-ellende mogen we weer helemaal los gaan op de Zesdaagse”, aldus een fiere sportschepen Sofie Bracke. En losgaan, dat zal geen probleem zijn, want 2022 wordt sowieso een feesteditie, waarvoor 't Kuipke extra mooi wordt aangekleed. 100 jaar bestaat de Zesdaagse van Gent en net dit jaar is er het afscheid van Iljo Keisse en het gouden G-sport-duo Anneleen Monsieur en Griet Hoet.

Wie het Kuipke binnenstapt in die Zesdaagse-week van 15 tot en met 20 november, zal meteen met de neus op de feiten worden gedrukt: het is een feesteditie. Het volledige Kuipke wordt daarvoor in een mooi jasje gestoken. De stoffige gordijnen tegen de lelijke muur achter de tribune zijn weg, de astmalijders onder ons kunnen er alleen maar blij om zijn. In de plaats hangen er grote banners met tekeningen van de Zesdaagse. Ze mogen er de komende jaren blijven.

Betonnen palen versierd

Ook de catacomben zijn aangepakt. Alle betonnen palen - en dat zijn er veel - in de rondgang en alle eetkramen krijgen versiering in het 100-jaar thema. Want de Zesdaagse van Gent bestaat dit jaar een eeuw. Nochtans is het nog maar de 81ste editie die gereden wordt. “Tijdens de Wereldoorlog werd er niet gereden, en dan was er nog die grote brand, waarna de wielerpiste helemaal opnieuw moest worden opgebouwd", zegt sportschepen Sofie Bracke. “Dat verklaart waarom we nog niet aan de honderdste editie zitten, maar wel al de honderdste verjaardag vieren.” De eerste wielerpiste dateerde van 1922, maar op 12 november 1962 brandde die helemaal af. De huidige piste van 166,66 meter lang werd in 1956 gebouwd. Ze werd voor deze feesteditie helemaal opgeschuurd. “Vroeger was het naar 't schijnt ijskoud in 't Kuipke”, zegt Bracke nog. “Onze piste werd zelfs ‘de wielerpiste van Siberië’ genoemd. Dat is vandaag gelukkig al lang niet meer zo.”

Nog een reden waarom het een speciale editie wordt: het is de laatste keer dat Iljo Keisse, de Keizer van 't Kuipke, meerijdt. Iljo neemt afscheid, dus het is de laatste keer dat het middenplein massaal ‘Iljooooooo’ zal scanderen. Een week later is er overigens nog een groot afscheidsfeest voor Keisse, ook in ‘t Kuipke. Iljo zal opmerkelijk genoeg samen met Jasper De Buyst aan de start staan en hoopt de laatste overwinning op zijn naam te kunnen schrijven. De twee hebben vooral tegen elkaar gestreden de voorbije jaren. “En Jasper heeft mij de voorbije jaren best vaak eens ‘pijn’ gedaan”, knipoogt hij geëmotioneerd. Het idee om samen te rijden, kwam van Iljo zelf, maar makkelijk was dat niet, want beiden hebben andere sponsors.

Stoppen op hoogtepunt

Ook het G-sport-duo Anneleen Monsieur en Griet Hoet neemt op woensdag afscheid van de topsport, na twee wereldtitels. “We willen echt stoppen op een hoogtepunt en dat is nu”, zegt Griet Hoet. “Er zijn zoveel redenen om door te gaan, maar er zijn er ook heel veel om te stoppen. De beslissing is genomen. Ik ga nu voor een carrière in het onderwijs, voor zolang mijn zicht dat nog toelaat. En ik zeg de sport niet helemaal vaarwel. Achter de schermen zal ik blijven ijveren voor de G-sport, onder meer bij het paralympisch comité.”

Muziek is intussen ook een vast waarde geworden in ‘t Kuipke. Dinsdag komt Garry Hagger, woensdag Gunther Neefs, donderdag Loredana, vrijdag Wim Soetaer en zaterdag Jettie Pallettie. Ook hier mocht het dus wel iets extra zijn. Ten slotte is er ook nog een kunstinstallatie met honderd fietswielen, versierd door honderd volwassenen met een verstandelijke beperking uit Gentse zorginstellingen. Een kleurrijke toets voorbehouden voor de genodigden in de VIP.

Rest nog: tickets kopen en aftellen tot dinsdag 15 november, want dan geeft niemand minder dan sir Bradley Wiggins het startschot.

Alle info en tickets voor de Zesdaagse vind je op www.lottozesdaagse.be, voor het afscheid van Iljo op donderdag 24 november op www.merciljo.be.

