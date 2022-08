Kruispunt Rozebroeken wordt herbekeken. “In het najaar knopen doorhakken”

“Veel bezorgde ouders en het onderwijspersoneel van het Sint-Janscollege verplaatsen zich te voet of met de fiets langs de Victor Braeckmanlaan”, zegt Carl Dedecker (Open Vld). “Ook buiten de schooluren zijn er veel zwakke weggebruikers op weg naar park of het sportcomplex. De algemene verkeersveiligheid wordt door de bezoekers en de buurtbewoners ervaren als ‘voor verbetering vatbaar’ en het plaatsen van een verkeerslicht op de Victor Braeckmanlaan ter hoogte van de Rozebroeken zou alvast een positief effect kunnen bewerkstelligen voor de verkeersveiligheid.” Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) weet dat de situatie ter plaatse verre van ideaal is. “Momenteel zijn het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Gent in gesprek over een optimalisatie van deze oversteek voor voetgangers en fietsers”, zegt hij. “Er worden enkele concrete concepten bekeken en onderzocht naar infrastructurele haalbaarheid. Stad Gent neemt hier de trekkersrol in op. Er wordt verwacht dat er in het najaar resultaat zal zijn over wat er concreet mogelijk is.”