Kruispunt Nieuwevaart en Wiedauwkaai deze zomer drie weken dicht: “Hinder onvermijdelijk, maar groter verkeersinfarct is afgewend”

Stekjesbib in Oostakker heeft te kampen met oneerlijke bezoekers: “Dergelijke warme initiatie­ven worden niet meer gewaar­deerd”

Het moest een prachtig initiatief worden dat uitgaat van de eerlijkheid van de gebruikers, maar dat laatste blijkt nu ver zoek. De ‘Groene gelukjes-stekjesbib’ in Oostakker bestaat drie jaar en nooit werden meer plantenstekjes gestolen. Het opzet is nochtans simpel: in een open kast kunnen bezoekers stekjes of plantjes achterlaten en ruilen met andere stekjes.