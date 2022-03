Kroonjuweel: Gentse distillerie Dada Chapel en Antwerpse juwelier slaan handen in elkaar voor exclusieve vodka

Aardapelvodka, dat kennen we in Gent al. Stokerij Dada Chapel, een liefdesproject van ‘mijnheer Duvel’ Michel Moortgat distilleert in epische gebouwen van het voormalige hotel al even uitzonderlijke dranken. Rum van suikerbiet, aardappelvodka: meester-stoker Cédric Heymans zet er de puntjes op de i. Eigenzinnig, koppig en met een streepje Belgisch surrealisme. Logisch dus dat er een samenwerking kwam met juweliers Wouters & Hendrix. Het eindresultaat: een fles Potato Vodka met een ‘kettingrokje’ én kenmerkend slotje. Een juweel waar je uit kan drinken.

Een gulden rok voor smakelijke vodka

Een kroonjuweel als het ware, dat nu staat te pronken in de (ontwijde) kapel van de stokerij, in de plaats van een Maria- of Christusbeeld. De met vergulde kettingen beklede fles Potato Vodka ‘La Muse’ is een exclusiefje, er bestaan slechts 100 stuks. “De kettingen zijn als een rok, er zit dus een zekere sensualiteit in”, zegt Timon Salomez van bij Dada Chapel. “Aan de dop zit het slotje dat zo typerend is voor Wouters & Hendrix. Je kan het openen om te drinken, maar ze gaat er niet af”. Een beetje prijzig is het wel: 450 euro per stuk, maar daar horen wel 5 hervullingen van de vodka bij.

Volledig scherm Dada Chapel werkt samen met Juwelier Wouters & Hendrix. © Wannes Nimmegeers

Maar waarom een fles met juwelen bekleden? “We bestaan al 37 jaar”, vertelt Katrin Wouters. “Omdat we elk seizoen een nieuwe collectie aanbrengen, krijgen sommige klassieke stukken hun moment in de zon niet. Dus hebben we nu een eigen ‘My Favorites’-segment binnen ons eigen werk. ‘La fête des bêtes’ heet het concept”. Wouters en Hendrix heeft een eigen feeling, met duidelijk Belgische statements. Terugkerende thema’s zijn de mosselschelpen, de Antwerpse handjes, de lippen en het dambordmotief met sleuteltje.

Klassieke dada

Klassiekers, maar met een hoek af. “We zijn een tikkeltje rebels, het Belgische surrealisme is zeker een inspiratie voor ons. We willen juwelen ontwerpen die mensen even doen stilstaan bij wat ze dragen. Op allerlei manieren”. Zo kan je het dambordmotief niet alleen in zijn geheel terugvinden, maar ook als patroon in opvallende oorbellen (“we zien steeds vaker mensen met meerdere gaatjes, dus dan willen we meer dan de klassieke set”), maar ook armbanden die halskettingen en ringen worden. “Het koppige, het aparte maar ook het respect voor het ambacht vonden we terug bij Dada Chapel”. Zo is de collab geboren.

Volledig scherm Dada chapel werkt samen met juwelier Wouters en hendrix. Samen brengen ze een wodkafles met juweel op de markt © Wannes Nimmegeers

Dat horen ze ook graag bij Dada Chapel. “Het dadaïsme waar onze naam naar verwijst, is een zijtak van het surrealisme. Net zoals Wouters & Hendrix vinden we kwaliteit erg belangrijk. Zo herdenken we alle klassieke recepten, maar duwen we tegen de grenzen van wat we al kennen. Onze Potato Vodka is dan ook maar twee keer gefilterd. Tegenwoordig doet men dat veel vaker, maar zo hou je ook veel meer smaak. Toch nog vodka, maar met een hoek af dus. Net zoals de juwelen van Wouters en Hendrix”.

La Muse - 450 euro



Vanaf 31 maart verkrijgbaar bij Dada Chapel en Wouters & Hendrix en in een selectie drankenhandelaars.

