Krijgt Gent na kwarteeuw nog eens een referendum? “Kaap van 10.000 handtekeningen is overschreden”

Gent Sint-Amandsberg maakt zich op voor zestiende editie ‘Dansen in ‘t park’

Nog geen plannen dit weekend? Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 augustus 2022 wordt het Azaleapark in Sint-Amandsberg één grote dansvloer. Van salsa tot lindy hop of swing: iedereen komt aan zijn trekken tijdens de zestiende editie van ‘Dansen in ‘t park’. “We wisselen workshops af met optredens”, klinkt het bij de organisatie. “Nieuw dit jaar is de 30 seconds showcase. Zowel professionele als amateurdansers mogen een dans presenteren, maar dan met een deadline van 30 seconden. Je zal versteld staan van wat dansers in slechts een halve minuut kunnen doen.”

16 augustus