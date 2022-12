Kraanbestuurder buiten levensgevaar nadat kraan van 180 meter omviel in Gentse haven

Gent Gents café-restaurant rekent 1 euro extra aan per tafel om energiekos­ten te dekken: “Alle beetjes helpen”

In het café-restaurant Spoorloos Perron aan het station van Gent Sint-Pieters betaal je tegenwoordig 1 euro extra per tafel. Op die manier hoopt eigenaar Philip Fauconnier de hoge energiekosten de baas te kunnen. “Of ik nog cafés of restaurants ken die dit doen? Nee, nog niet van gehoord”, zegt hij.

