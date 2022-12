Kraan van 80 meter omgevallen bij bouw nieuwe windmolen: bestuurder zwaargewond overgebracht naar ziekenhuis

Gent G.R. (29) alias 'Eveline’ blijft voorlopig in cel: zaak met een week uitgesteld

G.R. (29), de Gentse man die zich als ‘Eveline’ uitgaf om naaktfoto’s en filmpjes van onder meer BV’s te bemachtigen en vorige week opnieuw werd aangehouden op verdenking van nieuwe feiten, blijft een week langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent maandag beslist, nadat de verdediging uitstel had gevraagd.

5 december