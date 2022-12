Kraan van 80 meter omgevallen bij bouw nieuwe windmolen: bestuurder in levensgevaar overgebracht naar ziekenhuis

GENT Ook als je dementie krijgt, kan je vrijwilli­ger zijn: Artevelde­ho­ge­school stelt gids samen

5 december is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. In Vlaanderen zijn er momenteel 137.000 personen met dementie. In samenwerking met Give A Day en Dementievriendelijk Gent werkte Arteveldehogeschool een inspiratiegids uit over vrijwilligerswerk door personen met dementie.

