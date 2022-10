Koud gerecht bestellen? Da’s dan een gratis aperitief in restaurant Rekkatsoo: “Goedkoper dan de oven aan te zetten”

Rekkatsoo (Oostakker omgekeerd, omdat de zaak is gestart toen heel het dorp van Oostakker werd omgekeerd) is een huiskamerrestaurant met 22 plaatsen. Uitbaatster is Véronique Verlinden, echtgenote Annemie Creve werkt mee in de zaak. “Elke week maken we een andere kaart", vertellen ze. “En deze week dachten we: we hebben het echt gehad met die energieprijzen. Wij kregen het voorstel om ons energievoorschot te verdriedubbelen. Dat is toch niet meer normaal? Dus klanten die hier een koud voor- en hoofdgerecht kiezen, krijgen hun aperitief gratis. Dan kunnen we de oven, de frietketel en andere energieverslinders uit laten staan, al is het maar een half uur. Het is niet dat wij onze rekeningen niet kunnen betalen, het is puur principieel, uit protest. Want andere, jongere horeca-uitbaters komen wél in de problemen. Als er niet snel een oplossing komt, zullen er zaken overkop gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”