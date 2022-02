Kortstondige evacuatie op Sint-Gregorius nadat leerling wc-papier in brand steekt op het toilet

De brand ontstond op het moment dat er even pauze was in de voormiddag. Een leerling had wc-papier in brand gestoken in de toiletten. Omstreeks 10.40 uur werd de brand opgemerkt. “Amper vijf minuten later was de brandweer al gearriveerd om de brand te blussen”, vertelt de preventieadviseur van de school. Ook de ambulance en de politie kwam ter plaatse. “Dat gebeurt volgens de standaardprocedure omdat het een incident op school is.”