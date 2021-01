Korte winterprik, samengevat in één beeld

Gent In Gentbrugge schieten camera’s als paddenstoe­len uit de grond: wat is er aan de hand?

15 januari Sinds enkele dagen staan de bewoners van Gentbrugge en de Dampoortwijk voor een klein mysterie. Plots duiken her en der camera’s op en via sociale media stellen tal van buurtbewoners zich vragen. Wordt er geflitst? Of zit het nieuwe circulatieplan er voor iets tussen? We stelden de vraag aan mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).