Korpschef reageert op resultaten onderzoek: “We gaan nog meer uitleggen wat we doen en waarom we dat doen”

UPDATE Lichaam van man wegge­bracht na dodelijk schot tijdens huiszoe­king, flatgebouw nog altijd afgesloten

De politie van Gent heeft maandagochtend tijdens een huiszoeking een man neergeschoten. Het parket heeft bevestigd dat de man ter plaatse is overleden. Het appartementsgebouw is nog altijd afgesloten en het onderzoek loopt nog volop. Volgens bronnen kaderde de huiszoeking in een drugsonderzoek.